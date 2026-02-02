Minacciato con un coltello pugni al volto | rapinatore arrestato grazie a un passante

Un passante ha catturato un uomo che minacciava con un coltello e colpiva con pugni al volto un passante in via Camozzi, domenica sera. Era appena passata la 22, la strada era semi vuota e poco illuminata. L’uomo stava aggredendo una persona, ma il passante ha deciso di intervenire e ha chiamato la polizia, che poi ha arrestato il sospettato.

Rapina shock in strada. Un 32enne pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri di Brescia Erano da poco passate le 22 di domenica 1 febbraio: via Camozzi era ormai semideserta, rischiarata solo dalle luci arancioni dei lampioni. Un uomo di 65enne camminava a passo lento, quando all’improvviso si è visto sbarrare la strada. Uno sconosciuto gli si è parato davanti brandendo un coltello. Con voce minacciosa gli ha intimato di consegnare il portafogli. Per un attimo, il tempo è sembrato fermarsi. Il 65enne sarebbe riuscito a schivare il fendente che l’aggressore gli ha rivolto, evitando per pochi centimetri la lama.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

