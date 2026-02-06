Milano-Cortina la stretta di mano tra Mattarella e Vance alla Fabbrica del Vapore a Milano

Alla Fabbrica del Vapore di Milano, il presidente Mattarella ha incontrato il rappresentante del CIO Vance durante un pranzo di benvenuto in vista dei Giochi olimpici invernali. La stretta di mano tra i due ha chiuso una mattinata di incontri ufficiali, mentre i vertici si preparano a dare il via alla manifestazione che si svolgerà tra Milano e Cortina.

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2026 Alla Fabbrica del Vapore di Milano, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al pranzo di benvenuto offerto dalla Presidente del Comitato Olimpico Internazionale in onore dei Capi di Stato e di Governo presenti ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina.

