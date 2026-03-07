Milano corteo 8 marzo ‘Non Una di Meno’ per i diritti delle donne | percorso e strade chiuse

A Milano, in occasione dell’8 marzo, si svolge un corteo organizzato da ‘Non Una di Meno’ per rivendicare i diritti delle donne. Il percorso attraversa alcune strade del centro e sono state chiuse al traffico per consentire la manifestazione. La giornata prevede anche altri eventi e iniziative in varie zone della città.

Milano, 7 marzo 2026 – In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della donna, a Milano sono in programma numerosi eventi. Tra questi, una manifestazione con corteo annunciata dal movimento ‘Non una di Meno’ per denunciare le discriminazioni e le violenze di cui molte donne ancora oggi sono vittime, nelle relazioni intime e negli spazi pubblici, sul posto di lavoro e nei servizi, nelle scuole e negli ospedali, dentro e fuori i confini, ma anche contro tutte le guerre e contro la crescente militarizzazione della società e dell’economia e la precarietà diffusa. Lunedì 9 marzo, invece, è stato indetto uno sciopero transfemminista globale, che nel capoluogo lombardo vedrà partire un corteo alle 9:30 da Largo Cairoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

