Olimpiadi al via oggi a Milano il corteo nazionale | la diretta Massima allerta il percorso e le strade chiuse

Questa mattina Milano si sveglia con il via ufficiale delle Olimpiadi invernali. La città ha già assistito al corteo nazionale, che ha percorso le strade chiuse al traffico. La Fiamma Olimpica è arrivata e l’atmosfera si fa più intensa, mentre la sicurezza resta alta a pochi passi dall’apertura ufficiale. Nel frattempo, alcune proteste contro i Giochi iniziano a farsi sentire tra la folla.

Milano, 7 febbraio 2026 – Con l' arrivo della Fiamma Olimpica e l’ apertura ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si sono accese anche le proteste contro i Giochi invernali. Il ‘Cio’, il Comitato insostenibili olimpiadi (Cio, riprendendo ironicamente l’acronimo del Comitato olimpico internazionale) - che riunisce collettivi studenteschi, centri sociali, associazioni e altre realtà - ha organizzato nel capoluogo lombardo dal 5 all'8 febbraio le 'Utopiadi', una contro-manifestazione dedicata allo sport popolare. Ma accanto a questa programmazione, c'è un fitto palinsesto di proteste, alcune già messe in atto e altre previste nelle prossime ore e giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi al via, oggi a Milano il corteo nazionale: la diretta. Massima allerta, il percorso e le strade chiuse Approfondimenti su Olimpiadi Milano Sciopero generale dei metalmeccanici: il percorso del corteo, strade nuovamente chiuse, la diretta Manifestazione a Milano il 29 novembre per Gaza: orari, percorso del corteo e strade chiuse Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video); Al via oggi le Olimpiadi Invernali: programma e quando gareggeranno gli Azzurri. Olimpiadi Milano Cortina 2026, grande show a San Siro. Oggi le prime medaglie. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, grande show a San Siro. Oggi le prime medaglie. LIVE ... tg24.sky.it Ci siamo, al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Da oggi e sino al 22 febbraio l'Italia ospiterà la XXVesima edizione dei Giochi, la prima diffusa. 7 le sedi di gara. 16 le discipline. circa 2900 gli atleti provenienti da tutto il mondo ... rainews.it #Olimpiadi programma sabato 7 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina x.com Anche oggi uno sport delle Olimpiadi invernali: lo sci. Se le prime immagini compaiono già nei graffiti rupestri della Norvegia, per trovare il grosso della produzione artistica occorre attendere il secondo Ottocento e il gusto della pittura nordica per le scene di vi facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.