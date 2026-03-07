Milan U16 il derby è rossonero | festeggiano i giovani di Parolo

Nel derby Milan-U16, i giovani rossoneri guidati da Parolo hanno ottenuto una vittoria contro l'Inter. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai ragazzi del Milan, segnando un momento importante per il settore giovanile della squadra. La sfida si è svolta sul campo e ha visto in campo i giovani calciatori delle due squadre.

Una giornata a dir poco positiva per il settore giovanile del Milan. I rossoneri dell' U16 vincono il primo derby del weekend contro l'Inter! In questa settimana erano in programma ben 3 incontri contro i nerazzurri, con il più importante che verrà disputato domani sera a San Siro alle ore 20:45 tra le prime squadre. A festeggiare, nel frattempo, è toccato alla formazione di Marco Parolo, che ha vinto contro i nerazzurri per 1-0: a segno Piazza al 33 esimo minuto di gioco. C'è però da ricordare anche il prossimo impegno: domani alle ore 14.00, presso il PUMA House of Football scenderà in campo l'under15, in attesa del derby della serata.