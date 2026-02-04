Il settore giovanile del Milan continua a mostrare segnali di crescita. L’Under 16, guidata da Marco Parolo, ha vinto contro il Mantova, portando a casa una vittoria importante. Parolo dice che la squadra sta acquisendo sicurezza e consapevolezza, e i risultati sul campo confermano il buon lavoro. La squadra si muove con più fiducia, e i giovani rossoneri sembrano aver preso il ritmo giusto.

Un risultato molto positivo per il Settore giovanile rossonero. L'Under16 allenata da Marco Parolo, ex calciatore della Lazio, batte il Mantova grazie ad un colpo di testa di Marasco su assist di Bacuzzi. I giovani rossoneri, prima del successo contro il Mantova, son caduti nella loro prima sconfitta stagionale contro la Cremonese. il bilancio, però, è comunque positivo: 12 vittorie e 2 pareggi, secondo miglior attacco e difesa. Ecco, di seguito, un resoconto: ( Fonte acmilan.com) - Una bella vittoria sul Mantova, firmata dal colpo di testa di Marasco su cross di Bacuzzi. Gol decisivo al 18' della ripresa e allungo in classifica sull'Inter, fermata in trasferta dall'Udinese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Settore giovanile Milan, Parolo: “La squadra sta acquisendo sicurezza e consapevolezza!”

Approfondimenti su Milan Under16

Nel weekend il settore giovanile del Milan ha messo in mostra diversi risultati positivi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Under16

Argomenti discussi: Settore Giovanile Milan, doppietta per Under 15 e 16, la 17 guadagna solo un punto a Cagliari: il recap del weekend; Addio a Paolo Ferrario, il Ciapina: è venuto a mancare l’ex Milan all’età di 83 anni; Che colpi! Sguardo al futuro con Cissè, Idrissi-Regragui e Dalpiaz: il Milan rinforza il settore giovanile; Alphadjo Cissè, il Milan ha l'accordo con l'Hellas Verona: superato il PSV, rimarrà a Catanzaro fino a giugno.

Milan, che festa per il settore giovanile: maxi biliardino con Modric e Leao. Furlani: Il futuro è quiDiverse le attività organizzate: la prima tappa , ad impronta Fondazione Milan, ha visto la presenza di quattro speciali aiutanti: Mike Maignan, Ruben Loftus-Cheek, Monica Renzotti e Nadin Sorelli ... gazzetta.it

Settore Giovanile Milan, ecco il programma del weekendSettore Giovanile Milan, il programma di impegni dei piccoli rossoneri, maschili e femminili, in questo weekend: molti cercano riscatto Il Settore Giovanile del Milan si prepara a un weekend ricco di ... milannews24.com

#Milan, i risultati del settore giovanile: importante successo per la #Primavera femminile #SempreMilan x.com

Risultati settore giovanile futsal U19 -» Mama Futsal San Marzano - Sporting Sala Consilina ( 5-3 ) U17 -» Sporting Sala Consilina - Napoli Futsal ( 2-4 ) U15 -» Napoli Futsal - Sporting Sala Consilina ( 3-3 ) facebook