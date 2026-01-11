DIRETTA Fiorentina-Milan 0-0 Pulisic si mangia il gol del vantaggio

Segui la diretta di Fiorentina-Milan, terminata 0-0. Al 31', Pulisic ha avuto un'occasione per il vantaggio, ma non è riuscito a segnare. Kean si è lamentato e ha ricevuto un'ammonizione dopo un contrasto con Pavlovic. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca qui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 31' Kean si lamenta in maniera troppo veemente per un contrasto con Pavlovic, Massa ferma il gioco e ammonisce l'attaccante viola.29' Ottimo cross basso di Gosens che taglia tutta l'area di rigore, nessuno dei compagni però interviene.28' Ricci commette fallo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: DIRETTA / Milan-Fiorentina 0-0, Pavlovic si mangia il gol del vantaggio Leggi anche: Fiorentina-Milan Primavera 1-1: Castiello sfiora il gol del vantaggio | LIVE NEWS Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A, Fiorentina-Milan: pronostici, migliori quote e scommesse; Fiorentina-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A: Fiorentina-Milan in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni. Fiorentina-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Pulisic si divora tre occasioni gol - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Fiorentina-Milan 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it! - Giallo per proteste per Kean, che si lamenta in maniera vistosa dopo l'ennesimo fallo non fischiato dall'arbitro. firenzeviola.it

Serie A, oggi Fiorentina-Milan - La partita in diretta - Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. adnkronos.com

#FiorentinaMilan di @SerieA: la partita del ‘Franchi’ in #diretta | #LIVE #News - #Calcio #SerieA #SerieAEniLive @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Primavera, Fiorentina-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo reale - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.