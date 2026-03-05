Il Milan si prepara a sfidare l’Inter nel prossimo derby, un evento molto atteso dai tifosi rossoneri. La squadra punta su Pulisic per cercare di ottenere la vittoria, con il giocatore che sarà tra i protagonisti principali in campo. La partita si avvicina e le due squadre si affrontano con l’obiettivo di conquistare i tre punti.

Ci si avvicina sempre di più ad uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi del Milan: il derby contro l'Inter. Domenica sera a San Siro alle ore 20:45, i rossoneri sfideranno i nerazzurri di Chivu in un match che vale molto di più di 3 punti, soprattutto per uno degli uomini migliori di Allegri: Christian Pulisic. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante americano del Milan è chiamato a spezzare il lungo digiuno che l'ha colpito: il numero 11, infatti, non va a segno dal 28 lontano dicembre. Proprio lui, nell'ultimo derby di alcuni mesi fa, aveva messo il sigillo che garantì al Milan i 3 punti nella stracittadina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Derby e riscatto: il Milan si affida a Pulisic per vincere contro l’Inter

