Milan Bartesaghi si prende la fascia | che fare con Estupinan?

Nel contesto di un Milan in testa alla classifica, le scelte tattiche diventano fondamentali. Mentre Bartesaghi si prende la fascia, Pervis Estupinan fatica ancora ad ambientarsi nella squadra. Analizziamo le possibili implicazioni di queste decisioni e come potrebbero influenzare il percorso dei rossoneri.

© Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi si prende la fascia: che fare con Estupinan? Con un Milan che occupa le posizioni alte della classifica, Pervis Estupinan fa ancora fatica ad 'ambientarsi, mentre Bartesaghi. Pianetamilan.it Rosso a Bartesaghi dopo pochi minuti dal suo ingresso Bartesaghi, il terzino del Milan si è preso definitivamente il Milan dopo la doppietta odierna contro il Sassuolo: scalzato Estupinan - Bartesaghi, il terzino del Milan si è preso definitivamente il Milan dopo la doppietta odierna contro il Sassuolo: scalzato Estupinan Nel Milan che lotta per le prime posizioni, il dibattito si sposta ... milannews24.com

Chi è Davide Bartesaghi, il “gigante” del Milan che ha conquistato Allegri e strizza l’occhio alla nazionale - Il giovane terzino sinistro del Milan classe 2005 protagonista con due gol contro il Sassuolo e nel mirino della nazionale ... ilfattoquotidiano.it

Davide Bartesaghi è un crocevia. L'esterno del Milan è figlio di una terra di mezzo e di un calcio che non ama farsi incasellare. Così è riuscito a convincere anche San Siro del suo talento. Di @giostuzzi x.com

Allegri, così è una costante. Pagelle Milan: Bartesaghi di fuoco - facebook.com facebook