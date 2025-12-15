Milan Bartesaghi si prende la fascia | che fare con Estupinan?

Nel contesto di un Milan in testa alla classifica, le scelte tattiche diventano fondamentali. Mentre Bartesaghi si prende la fascia, Pervis Estupinan fatica ancora ad ambientarsi nella squadra. Analizziamo le possibili implicazioni di queste decisioni e come potrebbero influenzare il percorso dei rossoneri.

Con un Milan che occupa le posizioni alte della classifica, Pervis Estupinan fa ancora fatica ad 'ambientarsi, mentre Bartesaghi. Pianetamilan.it

