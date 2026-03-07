Aldo Serena, ex centravanti di Milan e Inter, ha scelto le sue Top 11 ideali per il derby di San Siro, includendo giocatori come Weah, Zenga, Maldini e Suarez. Durante un'intervista, ha evidenziato come le caratteristiche di Chivu possano influenzare la partita, mentre ha svelato chi, secondo lui, scenderebbe in campo in questo storico incontro tra le due squadre milanesi.

Sette stagioni nell’Inter, tre nel Milan, due scudetti in rossonero e uno in nerazzurro, colori che probabilmente sente più suoi avendoci giocato 224 partite (con 79 gol) a fronte delle 46, campionato e coppe compresi, in rossonero, condite da 14 reti. Ma, alla domanda su quale delle due maglie vestirebbe più volentieri nel derby di domani sera, Aldo Serena, 65 anni, risponde facendo appello alla diplomazia: “Pur di riassaporare il brivido di entrare in campo in un San Siro pieno, in un contesto meraviglioso come il derby, lo farei con una qualsiasi delle due divise”. Già, ma che derby sarà? “La posizione di classifica e i numeri dicono Inter, che può gestire due risultati su tre mentre il suo avversario, se ancora vuole coltivare speranze di scudetto, non può che vincere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Inter secondo Aldo Serena: "Weah e Zenga, Maldini e Suarez. Ecco chi giocherebbe il mio derby"

Aldo Serena risponde a Collovati: «Il gol in quel derby del 1983 è il mio! Tu sei corso dai giornalisti»

