Aldo Serena risponde a Collovati | Il gol in quel derby del 1983 è il mio! Tu sei corso dai giornalisti

Aldo Serena ha commentato la rete decisiva di quel derby del 1983, affermando che è sua e sottolineando che Collovati è andato dai giornalisti per parlare della partita. La discussione riguarda la paternità del gol e le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore. Serena ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione sulla vicenda.

Serena punge Collovati sul gol di Inter-Milan nel 1983: “Io non sono corso dai giornalisti”Ci ha segnato davvero? Il botta e risposta nasce da una dichiarazione dell'ex difensore: "Controllate gli archivi".

Collovati: Serena si prese il mio gol col Milan. Aldo risponde: Non sono io che…Botta e risposta tra Fulvio Collovati e Aldo Serena. Il motivo? Il derby del novembre 6 novembre 1983, finito 2-0 per l'Inter ... msn.com

Serena: Spero che la superficialità e la faciloneria di Botteri non sia la stessa con cui ci fornisce le informazioni dal mondoAttraverso i propri social, Aldo Serena risponde così alla giornalista Giovanna Botteri che oggi ha additato come razzista Alessandro Bastoni per il suo gesto di esultanza dopo aver ... tuttojuve.com

