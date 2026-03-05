Arbitro Milan Inter la decisione è arrivata | ecco chi dirigerà il Derby

L'arbitro che dirigerà il Derby di Milano tra Milan e Inter è stato ufficialmente annunciato. La decisione sulla sua designazione è stata resa nota e farà parte del programma della prossima partita tra le due squadre. La designazione è stata comunicata dagli organi competenti e la partita si svolgerà con questa direzione di gara.

Arbitro Milan Inter. Il Derby di Milano si avvicina e ora è arrivata anche l’ufficialità sulla direzione di gara. Sarà Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma 1, a dirigere la sfida tra Milan e Inter in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Stadio San Siro. Il match è valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La designazione è stata comunicata da Gianluca Rocchi, che ha scelto Doveri per una partita che, come sempre, promette grande intensità e attenzione mediatica. Il Derby milanese, infatti, non è soltanto una sfida di classifica ma anche un confronto carico di rivalità storica tra due delle squadre più titolate del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

