Arbitro Milan Inter la decisione è arrivata | ecco chi dirigerà il Derby

Arbitro Milan Inter. Il Derby di Milano si avvicina e ora è arrivata anche l'ufficialità sulla direzione di gara. Sarà Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma 1, a dirigere la sfida tra Milan e Inter in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Stadio San Siro. Il match è valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La designazione è stata comunicata da Gianluca Rocchi, che ha scelto Doveri per una partita che, come sempre, promette grande intensità e attenzione mediatica. Il Derby milanese, infatti, non è soltanto una sfida di classifica ma anche un confronto carico di rivalità storica tra due delle squadre più titolate del calcio italiano.

MILAN – INTER h. 20.45
ARBITRO: DOVERI
BACCINI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: ABISSO
AVAR: DI BELLO