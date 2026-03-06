Milan-Inter San Siro sold out per il derby | il Diavolo stabilisce il nuovo record di incasso in Serie A

Nel derby tra Milan e Inter, il San Siro è stato completamente esaurito, con tutti i biglietti venduti. Il Milan ha stabilito il nuovo record di incasso in Serie A per un incontro di calcio, superando ogni precedente risultato. La partita ha attirato l’attenzione di numerosi tifosi, portando a una grande affluenza allo stadio. L’incasso totale ha battuto ogni record precedente per un match di campionato.

Mancano ormai pochi giorni al Derby della Madonnina e l’attesa attorno a Milan-Inter cresce di ora in ora. La stracittadina non sarà soltanto una delle partite più sentite del calcio italiano, ma anche un evento destinato a entrare nei libri contabili del Diavolo. Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza' e ripreso anche da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan registrerà infatti il nuovo record d’incasso per una gara casalinga di Serie A. Un dato che conferma ancora una volta quanto il derby milanese rappresenti uno degli appuntamenti più prestigiosi e seguiti dell’intero campionato. San Siro sarà completamente esaurito per la sfida dell’8 marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

