Milan-Inter | formazioni ufficiali dove vederla tv e streaming e orario del derby Classifica Serie A

Domenica sera si gioca il derby tra Milan e Inter allo stadio Giuseppe Meazza, con le formazioni ufficiali già annunciate. L'incontro si svolge alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta su TV e streaming. Si tratta della 28ª giornata di Serie A, con le squadre che cercano punti importanti in classifica. La partita rappresenta uno degli eventi più attesi del calcio italiano di questa stagione.

L'attesissimo derby della Madonnina tra Milan e Inter accende la 28ª giornata di Serie A. La sfida, in programma allo stadio Giuseppe Meazza domenica sera, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione: non solo per il prestigio cittadino, ma anche per il peso che può avere nella corsa ai vertici della classifica. I rossoneri cercano un successo che potrebbe riaprire completamente la lotta al titolo, mentre i nerazzurri puntano a consolidare il primo posto e a chiudere definitivamente il discorso scudetto. Attualmente la squadra di Chivu ha un vantaggio di 10 punti su Allegri. In caso di vittoria o pareggio da parte dei nerazzurri, lo scudetto potrebbe essere quasi garantito; in caso di vittoria dei rossoneri, invece, il divario si ridurrebbe a 7 punti e la questione potrebbe riaprirsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

