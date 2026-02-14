Inter-Juventus da 8 milioni è il secondo incasso più alto di sempre in Serie A

L'incontro tra Inter e Juventus ha generato un incasso di 8 milioni di euro, il secondo più alto mai registrato in Serie A. La partita ha richiamato a San Siro migliaia di spettatori, molti dei quali hanno acquistato biglietti pochi giorni prima. La forte domanda ha spinto i ricavi, dimostrando quanto questa sfida sia importante anche dal punto di vista economico.

Inter-Juventus accende San Siro non solo sul piano sportivo ma anche su quello economico. Il Derby d’Italia è sempre una partita attesissima dai tifosi e spesso ha deciso scudetti. Quest’anno la sfida, in programma sabato 14 febbraio alle ore 20.45, potrebbe essere fondamentale per il tricolore e per un posto in Champions League. L’importanza si riflette sui numeri del botteghino, che confermano ancora una volta la centralità di questo appuntamento nel panorama calcistico italiano. Inter-Juventus incasso ad un passo dal record. Lo stadio Meazz a farà registrare il tutto esaurito, con circa 75.000 spettatori attesi sugli spalti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

