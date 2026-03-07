Milan-Inter conferenza Chivu | Thuram ha la febbre Sappiamo cosa rappresenta il derby per le due squadre

Alla vigilia del derby tra Milan e Inter, Cristian Chivu ha partecipato a una conferenza stampa presso il BPER Training Centre. Durante l'incontro ha annunciato che Thuram ha la febbre e ha commentato l'importanza della partita per le due squadre, sottolineando la consapevolezza della rilevanza dell’evento per i nerazzurri.

Alla vigilia del derby tra Milan e Inter, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dal BPER Training Centre, analizzando la sfida che attende i nerazzurri e lo stato di forma della squadra. Il tecnico ha sottolineato l'importanza della partita, ma anche la necessità di mantenere identità e continuità nel gioco. "È un derby e sappiamo tutti cosa rappresenta per due squadre della stessa città con grandi ambizioni. Dobbiamo mantenere quanto di buono fatto finora e cercare di esprimere al meglio la crescita mostrata nelle ultime settimane". Nonostante il vantaggio in classifica e i due risultati su tre a disposizione, Chivu non intende cambiare l'approccio della squadra:"Non possiamo cambiare la nostra identità.

Chivu: "Thuram ha la febbre e non si è allenato... Calha ok, noi avanti con le nostre convinzioni"

