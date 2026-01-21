Milan Cardinale è a Milanello dopo mesi | incontri con Furlani e Allegri

Milan, Cardinale è tornato a Milanello dopo mesi, incontrando Furlani e Allegri. In un periodo di discussioni sul rifinanziamento, l'assenza di eventi straordinari indica una presenza stabile e il continuo impegno nel club. La visita sottolinea la vicinanza di RedBird alla gestione del Milan, in un momento di importanti decisioni strategiche per il futuro della società.

Gerry Cardinale è tornato a Milano. Anzi, a Milanello. In queste ore, il fondatore di RedBird è al centro sportivo rossonero, dove ha incontrato Giorgio Furlani e in questi minuti è a colloquio con Massimiliano Allegri. La scrivania e il campo. Cardinale è a Milano nell'ambito di una serie di incontri in Europa, gli ultimi avvenuti in Inghilterra: negli scorsi giorni è stato uno speaker ufficiale alla riunione organizzata dalla Nba a Londra per il progetto Nba Europe. Quello di Milanello, insomma, non è un incontro straordinario, ma un modo per tornare a vivere anche di persona il mondo Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

