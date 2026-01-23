Questo articolo fornisce un aggiornamento sullo stato dei calciatori del Milan in prestito in diverse squadre europee. Si analizzano le prestazioni di Comotto allo Spezia, il trasferimento di Zeroli alla Juve Stabia e l’infortunio di Camarda, offrendo una panoramica chiara e dettagliata delle loro esperienze in prestito.

Nell'ultima finestra di mercato estiva, il Milan ha concluso diverse operazioni in prestito per i giocatori in uscita, non solo per i giovani dal vivaio del Diavolo. In totale sono dodici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Ecco come stanno andando in questa stagione (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). Sono solamente due i difensori rossoneri in prestito. Uno è Alex Jimenez, ormai titolare fisso nel Bournemouth di Iraola. Nell'ultimo weekend è partito ancora una volta dal primo minuto nel pareggio 1-1 contro il Brighton. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan in prestito: Comotto illumina in Serie B, Zeroli cambia maglia e Camarda si fa male

Milan in prestito: Camarda minuti da titolare. Colombo bomber, mentre Zeroli e Comotto …In questa analisi aggiornata, esploriamo la situazione dei calciatori del Milan in prestito all'estero.

Leggi anche: Il Milan in prestito: delirio inglese per Chukwueze, doppietta per Pobega. Ancora male Camarda

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Van Persie manda il figlio in campo e Shaqeel lo ripaga con una doppietta incredibile; Assente a san siro. Camarda infortunato. Dialoghi in corso tra Diavolo e Lecce. Stop al prestito?; Milan, Allegri incensa anche Comotto: i numeri in Serie B. E il futuro …; Spezia ko a Palermo, ma brilla Comotto: è lui il man of the match.

Il Milan in prestito: Zeroli e Comotto giro di vite, Camarda verso l'operazioneIl Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono dodici i giocatori trasferiti ... milannews.it

Il Milan ha mandato dodici giocatori in prestito nell’ultima sessione estivaAnalisi dettagliata sui giocatori del Milan attualmente in prestito, valutando le loro prestazioni e prospettive future nelle rispettive squadre. La strategia di mercato dell’AC Milan nell’ultima sess ... notiziemilan.it

Milan, la crescita di De Winter può cambiare il mercato: in assenza di opportunità interessanti il club può decidere di rimanere così bloccando cessione in prestito di Odogu. Proposto Dragusin ma pista che non scalda al momento @cmdotcom x.com