Massimiliano Allegri ha recentemente elogiato alcuni giovani talenti del settore giovanile del Milan, evidenziando i loro numeri in Serie B e il potenziale futuro del club. In un contesto di crescita e sviluppo, le parole dell’allenatore sottolineano l’importanza della formazione interna per il presente e il domani dei rossoneri. Un’analisi che mette in luce l’impegno del Milan nel valorizzare i propri giovani e prepararsi alle sfide future.

Alla vigilia della partita tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri aveva parlato anche dei giovani dei rossoneri. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Parole molto importanti quelle dell'allenatore rossonero. Andiamo a vedere cosa potrebbe dare in futuro al Milan Comotto. Il giovane centrocampista classe 2008 à al momento in prestito secco a Lo Spezia dove ha totalizzato 10 presenze totali in Serie B. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri incensa anche Comotto: i numeri in Serie B. E il futuro …

I numeri dicono perché il Milan di Allegri è davvero fortunato (ma non è l’unica squadra in Serie A)Analizzare la stagione del Milan di Allegri nel campionato di Serie A 2025-2026 rivela come la fortuna abbia giocato un ruolo nel percorso della squadra.

Leggi anche: Serie D, Milan Futuro-Oltrepò: numeri, curiosità e non solo… Ecco tutto quello che c’è da sapere

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fumo Fabregas e arrosto Allegri: Cesc ironico con DAZN dopo Como-Milan, la polemica su rigore e "risultatismo" - Milan, il fumo del gioco di Fabregas e l'arrosto dei gol di Allegri: Cesc ironico con DAZN, polemica sull'analisi arbitrale di Marelli e sul risultatismo. sport.virgilio.it