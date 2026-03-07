migliaia di persone fuggono in siria mentre le bombe cadono sul libano

Migliaia di persone si dirigono verso la Siria mentre le esplosioni continuano a colpire Beirut. Israele ha intensificato le operazioni militari sul Libano, avvertendo la popolazione di evacuare le zone entro cinque chilometri dal confine meridionale. Le bombe cadono sulla città e sulla regione circostante, causando caos tra i civili e spostamenti di massa. La situazione si mantiene tesa e in rapido movimento.

Nel Golfo in guerra, il greggio non è la sola risorsa strategica. C'è anche l'acqua dolce Damasco. Mentre Israele continuava a colpire Beirut e avvertiva chiunque si trovasse entro cinque chilometri dal confine meridionale del Libano di lasciare l’area, migliaia di siriani sono fuggiti verso est per tornare “a casa”. Secondo i dati aggiornati a venerdì, in Libano più di cento persone sono state uccise e decine di migliaia sono state sfollate. Molti siriani che avevano cercato rifugio in Libano a partire dal 2011, durante la guerra civile nel loro paese, negli ultimi giorni sono giunti alla stessa conclusione di molti osservatori stranieri: il paese a lungo considerato il meno sicuro della regione è, almeno per ora, quello con minori probabilità di essere colpito direttamente dagli attori coinvolti nell’attuale conflitto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

