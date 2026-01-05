L’unione dei ghisa fa la forza Convenzione polizie locali | il patto si allarga a sei Comuni

L’accordo tra sei Comuni della Brianza mira a rafforzare la collaborazione tra le polizie locali, promuovendo un servizio più efficiente e coordinato. Per i prossimi due anni, i comandi si impegnano a lavorare in rete, condividendo risorse e competenze per garantire una presenza più efficace sul territorio. Questa convenzione rappresenta un passo importante verso una gestione più integrata e condivisa della sicurezza locale.

Le polizie locali "fanno rete" e per i prossimi due anni, in un angolo di Brianza sempre più esteso, i comandi di polizia locale si impegnano alla collaborazione reciproca e a effettuare una serie di servizi in sinergia. È arrivato il via libera, attraverso i Consigli comunali, all’allargamento della convenzione delle polizie locali, che ora coinvolge i Comuni di Seveso, Meda, Limbiate, Varedo, Cesano Maderno e Bovisio Masciago. La convenzione consente lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi di polizia locale per gli anni 2026 e 2027. Si tratta di un allargamento dell’iniziativa che nel 2022 partì da Seveso e Meda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’unione dei “ghisa“ fa la forza. Convenzione polizie locali: il patto si allarga a sei Comuni Leggi anche: L’unione fa la forza tra Polizie locali. Rescaldina e Marnate anti spaccio Leggi anche: Confcommercio, l’unione fa la forza. Nasce il ’gruppo professionisti’ Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Che il Natale rinnovi in tutti noi sentimenti di unione e speranza - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.