Nuova Porrettana | il video dell' ultimo diaframma che cade

Con la caduta dell'ultimo diaframma, la Nuova Porrettana compie un passo importante. Alla presenza del ministro Matteo Salvini, è stato completato lo scavo della galleria Casalecchio, parte fondamentale del nuovo nodo ferro-stradale. Questa opera, lunga 1,2 km e dotata di doppia canna, rappresenta circa il metà del progetto complessivo di 2,1 km, segnando un progresso significativo per il territorio e la mobilità locale.

Completato, alla presenza del ministro Matteo Salvini, lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno: la galleria artificiale a doppia canna e con due corsie per senso di marcia ha una lunghezza di 1,2 chilometri e costituisce circa il 50% della nuova bretella stradale che avrà un'estesa complessiva di 2,1.

