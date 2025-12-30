Metro Linea 10 Napoli tutte le fermate e i tempi di costruzione Fra 5 anni la tratta aeroporto-Linea 1

La metropolitana di Napoli sta ampliando la sua rete con la Linea 10, che collega l’aeroporto con altre zone della città. La prima tratta, Afragola-Di Vittorio, sarà operativa entro cinque anni e rappresenta la prima linea senza conducente. La nuova linea contribuirà a migliorare la mobilità urbana, collegando in modo più diretto e efficiente diverse aree dell’area metropolitana. Di seguito, le fermate e i tempi di costruzione previsti.

