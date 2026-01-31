Meteo Campania weekend tra nuvole e schiarite | le previsioni

Il weekend in Campania si presenta con tempo variabile. Sabato, le nuvole predomineranno a causa delle correnti umide, mentre la giornata di domenica sarà più stabile, anche se in serata il cielo si coprirà di più. Le temperature resteranno abbastanza miti, ma il cielo nuvoloso potrebbe portare qualche pioggia leggera.

Il fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio in Campania sarà caratterizzato da un sabato ancora influenzato da correnti umide e da una domenica più stabile, anche se con un aumento della nuvolosità in serata. Le previsioni aggiornate. Sul litorale settentrionale il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge in attenuazione verso sera. Situazione simile sul litorale meridionale, dove le precipitazioni deboli tenderanno a intensificarsi nelle ore pomeridiane prima di un miglioramento serale. Sulle pianure settentrionali il tempo resterà inizialmente chiuso, con piogge e rovesci nel pomeriggio che potranno assumere localmente carattere temporalesco; anche qui sono attese schiarite in serata. 🔗 Leggi su 2anews.it

