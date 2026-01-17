Meteo Puglia weekend | piogge e nubi in arrivo le previsioni per sabato e domenica

Le previsioni meteo per il weekend in Puglia segnalano un aumento delle nuvole e possibili piogge, con condizioni in cambiamento rispetto ai giorni precedenti. Dopo un periodo di stabilità, l’arrivo di una saccatura atlantica potrebbe portare precipitazioni e un calo delle temperature. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto e adottare le necessarie precauzioni.

Il Mediterraneo centrale si prepara a un cambio di scenario. Dopo una fase di stabilità garantita dall'anticiclone, una saccatura atlantica sta avanzando verso il comparto franco-iberico, spingendo correnti più umide verso l’Italia. Sebbene l'inizio del weekend vedrà fenomeni ancora modesti, la situazione è destinata a mutare rapidamente: lo scontro tra correnti fredde nord-atlantiche e l'aria calda del Nord Africa darà vita a una depressione nei pressi delle Baleari. Questo vortice causerà un peggioramento che colpirà inizialmente le regioni occidentali e l'estremo Sud, segnando l'apertura di una fase di maltempo più intenso che, nel corso della prossima settimana, potrebbe investire pesantemente il nostro Meridione con l'arrivo di aria fredda dall'Europa orientale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Meteo Puglia weekend: piogge e nubi in arrivo, le previsioni per sabato e domenica Leggi anche: Previsioni meteo, in arrivo piogge e temporali: weekend instabile Leggi anche: Meteo Latina, week end senza piogge. Le previsioni per sabato 17 e domenica 18 gennaio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meteo Puglia weekend: piogge e nubi in arrivo, le previsioni per sabato e domenica; Previsioni meteo Puglia: weekend nuvoloso e prime piogge in arrivo; Previsioni meteo, svolta nel weekend: meno freddo ma pioggia in arrivo; Weekend fra nuvole e schiarite nel Brindisino, piogge previste per martedì. Meteo, weekend con pioggia e neve: ecco dove - Due perturbazioni in rapida sequenza sull'Italia con piogge al Nordovest, Sud e Isole. meteo.it

