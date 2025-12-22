L'Avis di Monte Sant’Angelo ha scelto quest'anno di rompere con la tradizione locale per lanciare un forte appello alla riflessione. È stato infatti realizzato, col patrocinio dell'assessorato comunale al welfare, un presepe che non raffigura più gli scorci della città, ma è ambientato tra le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - La Natività tra le macerie della guerra: la suggestiva iniziativa di Avis a Monte Sant'Angelo

Leggi anche: Interventi per l'efficientamento delle reti idriche a Monte Sant'Angelo: erogazione sospesa a Monte Sant'Angelo

Leggi anche: Terremoto sulla costa tra Mattinata e Monte Sant'Angelo: è la 100esima scossa dell'anno in Capitanata