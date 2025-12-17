A Monte Sant' Angelo torna la ' Grotta dei Poeti'
A Monte Sant'Angelo torna la 'Grotta dei Poeti' in occasione della decima edizione invernale di FestambienteSud, dal 28 al 30 dicembre. L'evento, dedicato alla letteratura e inserito nel calendario del ‘Puglia Book Festival Network’, si svolge nella Green Cave, offrendo un'occasione unica di incontro, cultura e poesia nel cuore della natura.
