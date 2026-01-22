Chivu summit con Marotta e Oaktree Mercato tutti i nomi nella lista dell' Inter per gennaio

L’Inter si è riunita presso il quartier generale nerazzurro con Marotta, Oaktree e Katherine Ralph per affrontare il mercato di gennaio. L’incontro ha avuto l’obiettivo di valutare le strategie finanziarie e le prospettive di crescita della società, con un focus sui nomi principali nella lista dei possibili acquisti. Un momento di confronto importante per definire le prossime mosse, nel rispetto delle strategie sportive e finanziarie del club.

Appuntamento al nono piano del quartier generale, in viale della Liberazione: negli uffici dell'Inter, che circondano la sala trofei del club, ieri è entrato l'allenatore, invitato dai dirigenti di Oaktree a partecipare a una riunione programmatica. Cristian Chivu, che parla un inglese perfetto imparato ai tempi dell'Ajax, ha così potuto conoscere meglio le persone che controllano l'Inter, in questi giorni in transito a Milano. Naturalmente erano presenti anche Katherine Ralph, la top manager di Oaktree che segue le vicende societarie nel quotidiano, e il presidente Giuseppe Marotta, che ha manifestato grande soddisfazione per l'impatto avuto da Chivu sulla squadra.

