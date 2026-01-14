Mercato Inter lo stop di Calhanoglu cambia i piani di Marotta e Ausilio? La strategia dei nerazzurri

L’infortunio di Calhanoglu potrebbe influenzare le strategie di mercato di Inter, con Marotta e Ausilio pronti a valutare eventuali modifiche agli acquisti in corso d’opera. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite per adattare le decisioni alle necessità della squadra, considerando anche le tempistiche della sessione invernale.

Inter News 24 Mercato Inter, l’infortunio di Calhanoglu può cambiare i piani di Marotta e Ausilio da qui al termine della sessione invernale. L’esito degli esami strumentali per Hakan Calhanoglu ha confermato un risentimento muscolare al soleo sinistro. Lo stop previsto è di circa 20 giorni, il che costringerà il regista turco a saltare almeno sette partite tra campionato e Champions League, con l’obiettivo di rientrare per il big match contro la Juventus di metà febbraio. Mercato Inter, la mossa dei nerazzurri: Frattesi “congelato”. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza a centrocampo sta spingendo l’Inter a rivedere i piani per Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

