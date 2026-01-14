Mercato Inter lo stop di Calhanoglu cambia i piani di Marotta e Ausilio? La strategia dei nerazzurri
L’infortunio di Calhanoglu potrebbe influenzare le strategie di mercato di Inter, con Marotta e Ausilio pronti a valutare eventuali modifiche agli acquisti in corso d’opera. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite per adattare le decisioni alle necessità della squadra, considerando anche le tempistiche della sessione invernale.
Inter News 24 Mercato Inter, l’infortunio di Calhanoglu può cambiare i piani di Marotta e Ausilio da qui al termine della sessione invernale. L’esito degli esami strumentali per Hakan Calhanoglu ha confermato un risentimento muscolare al soleo sinistro. Lo stop previsto è di circa 20 giorni, il che costringerà il regista turco a saltare almeno sette partite tra campionato e Champions League, con l’obiettivo di rientrare per il big match contro la Juventus di metà febbraio. Mercato Inter, la mossa dei nerazzurri: Frattesi “congelato”. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza a centrocampo sta spingendo l’Inter a rivedere i piani per Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter in movimento sul mercato! I nerazzurri hanno presentato la prima offerta facebook
L'Inter sta guardando con attenzione al mercato croato non solo per Branimir Mlacic, per il quale ha formulato un'offerta all'Hajduk Spalato. Nerazzurri al lavoro anche su Leon Jakirovic, difensore mancino 17enne della Dinamo Zagabria Under 19. Un profi x.com
