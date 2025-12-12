Mercato Inter stabilita la strategia per l’estate | ecco cosa aspettarsi dai nerazzurri!

L'Inter si prepara alla sessione estiva di mercato con una strategia definita, pronta a rinforzare la rosa e affrontare la prossima stagione. Dopo aver già delineato i principali obiettivi, i nerazzurri puntano a consolidare la squadra e a intervenire sui ruoli chiave. Ecco le linee guida e le aspettative per il mercato estivo dell'Inter.

di Giuseppe Colicchia Come per l'anno scorso, la priorità sarà data a.. La pianificazione del futuro in casa Inter è ormai tracciata e non ammette deviazioni. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, la strategia di mercato per la prossima estate ricalcherà fedelmente quella appena trascorsa, consolidando una vera e propria svolta filosofica. La dirigenza di Viale della Liberazione ha deciso di dire basta ai colpi a effetto legati a giocatori avanti con l'età, anche se disponibili a parametro zero.

