Il Consiglio dei Ministri ha approvato alcune semplificazioni per le piccole e medie imprese. Le nuove misure riducono le spese e i tempi burocratici, grazie alle modifiche introdotte dal decreto Pnrr. La decisione arriva dopo le richieste di Cna e punta a rendere più facile la vita di chi lavora nel settore. Le novità interesseranno anche i territori locali, portando qualche sollievo alle aziende che ogni giorno affrontano le stesse difficoltà.

PISTOIA Alcune importanti semplificazioni a livello burocratico, amministrativo e di semplici perdite di tempo arrivano per le piccole e medie imprese grazie all’adozione del decreto Pnrr da parte del Consiglio dei Ministri sulle cosiddette “semplificazioni” promosse da Cna e che avranno ricadute anche sui nostri territori. Secondo le stime fatte, in questi giorni, da Cna Toscana Centro che rappresenta il mondo artigiano di Pistoia e Prato, le agevolazioni saranno tangibili: una delle più importanti è che si risparmierà circa mille euro all’anno, ammortizzando una perdita di tempo stimata fra le 5 e le 8 ore, per l’eliminazione della notifica al Garante della privacy per le violazioni di dati non sensibili per le microimprese, così come ci sarà una sostanziale riduzione degli adempimenti, in fase di gara, sulla piattaforma degli appalti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccole e medie imprese, vita più facile. Meno spese e perdite di tempo

L'aumento dei rifiuti elettronici smaltiti in modo scorretto preoccupa sempre di più, mentre RAP apre i Ccr alle PMI per favorire un recupero più efficiente.

