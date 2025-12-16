2WATCH cresce del 60% nel 2025 e punta ai 6 milioni di fatturato nel 2026

Nel 2025, 2WATCH registra una crescita del 60%, puntando a raggiungere i 6 milioni di euro di fatturato nel 2026. La startup italiana, leader nell'intrattenimento digitale, investe in acquisizioni strategiche e rafforza il suo ruolo come content factory tecnologica, sostenuta da un nuovo round di finanziamenti da 2 milioni di euro.

2WATCH, leader italiano nel mondo dell’intrattenimento digitale, chiude il 2025 come un anno di svolta: la startup registra una crescita dell’60% rispetto all’anno precedente e fissa l’obiettivo di raggiungere i 6 milioni di euro di fatturato nel 2026, sostenuta da un nuovo round di investimento da 2 milioni di euro destinato a finanziare un piano di acquisizioni strategiche e rafforzare il posizionamento come content factory tecnologica e scalabile Al momento non sono ancora stati comunicati i nomi delle realtà oggetto di valutazione, ma l’attenzione è rivolta a importanti player media nel mondo comedy e a realtà martech di primo piano, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo di 2WATCH come editore 4. Liberoquotidiano.it

