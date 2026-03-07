Menarini chiude il 2025 in crescita e guarda alla sfida globale della farmaceutica

Menarini termina il 2025 con risultati positivi, concentrandosi sulla crescita e sulla presenza internazionale nel settore farmaceutico. L’azienda ha annunciato piani di espansione e innovazione, puntando a rafforzare la propria posizione nel mercato globale. Le strategie includono investimenti in ricerca e sviluppo e collaborazioni con partner internazionali. La società si prepara ad affrontare le sfide di un settore in rapido cambiamento.

Ricavi a 4,89 miliardi e crescita del 6% nel 2025. Tra nodi europei e accesso all’innovazione, il gruppo fiorentino cresce e rilancia il tema della competitività industriale del continente. Sulla spesa farmaceutica, Lucia Aleotti: “Fuori controllo? Falso storico” “Guardando alle ultime politiche europee, bisogna capire dove l’Europa intenda andare. Con i grandi player governativi entrati in campo, le aziende europee hanno bisogno di avere le spalle sostenute da politiche che le aiutino a essere più competitive, forti e all’altezza di una sfida globale importantissima”. Queste le parole di Lucia Aleotti, amministratrice e azionista di Menarini, in occasione dell’incontro annuale con la stampa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Menarini chiude il 2025 in crescita e guarda alla sfida globale della farmaceutica Menarini chiude il 2025 in crescita, fatturato a quota 4,9 miliardiFirenze, 6 marzo 2026 – Nel 2025 il gruppo farmaceutico Menarini è arrivato a 4,887 miliardi di euro di fatturato (l'81% all'estero), per una... Leggi anche: Menarini: chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro, +6,2% Una selezione di notizie su Menarini chiude. Temi più discussi: Menarini Group chiude il 2025 in crescita, il fatturato sfiora i 4,9 miliardi; Menarini: chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro, +6,2%; Menarini chiude il 2025 in crescita, fatturato a quota 4,9 miliardi; Menarini Group: nel 2025 fatturato in crescita del 6,2%. Menarini: chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro, +6,2%Firenze, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Il gruppo farmaceutico Menarini ha annunciato risultati straordinari per il 2025, confermando la sua posizione ... iltempo.it Menarini chiude il 2025 in crescita, fatturato a quota 4,9 miliardiPresentati i dati di bilancio. Ebitda tra 440 e 470 milioni. I dipendenti sono 17.800, per la prima volta in azienda la componente femminile supera quella maschile ... lanazione.it Si chiude con una convincente vittoria per 75–54 contro Volpi Rosse Menarini Firenze-Basket in carrozzina. Coach Di Giusto manda in campo tutti i giocatori a disposizione e, con una prestazione di squadra, si iscrivono tutti a referto. Deco Amicacci Abruzzo: - facebook.com facebook