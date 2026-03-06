Nel 2025, il gruppo farmaceutico Menarini ha registrato un fatturato di circa 4,9 miliardi di euro, con l'81% delle entrate generate all'estero. La crescita rispetto all'anno precedente si attesta al 6,2%, mentre l’Ebitda si colloca tra 440 e 470 milioni di euro. La società ha concluso l’anno con risultati positivi, consolidando la sua presenza sui mercati internazionali.

Firenze, 6 marzo 2026 – Nel 2025 il gruppo farmaceutico Menarini è arrivato a 4,887 miliardi di euro di fatturato (l'81% all'estero), per una crescita del 6,2% rispetto al 2024, con un Ebitda che si assesta fra 440 e 470 milioni di euro. I dati sono stati resi noti alla stampa da Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini, e da Elcin Barker Ergun, amministratrice delegata, in un evento a Firenze. I dipendenti sono 17.800 di cui il 50,7% donne: per la prima volta in azienda la componente femminile supera quella maschile. "L'Ebitda si posizionerà più o meno in linea con quello dell'anno precedente, che era... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Menarini chiude il 2025 in crescita, fatturato a quota 4,9 miliardi

Leggi anche: Conad chiude il 2025 in crescita, fatturato +4,4% a 21,8 miliardi di euro

Ferrero, continua crescita globale, in 2024/2025 fatturato + 4,6% a 19,3 miliardi(Adnkronos) – Anche nell'esercizio finanziario 2024-25, chiuso lo scorso 31 agosto, il gruppo Ferrero ha proseguito il suo percorso di crescita con...

Tutti gli aggiornamenti su Menarini chiude.

Discussioni sull' argomento Menarini festeggia i 140 anni: sale ancora, sfiora i 4,9 mld e rilancia; ISPD Italia chiude il 2025 con fatturato di 7 milioni. Contilli: Per il 2026 puntiamo su talent, visibilità e tecnologia; Scania ha chiuso il 2025 con consegne in calo dell’8%, ma con la crescita di ordini e volumi dei veicoli a zero emissioni; Conic vince la gara e firma per Menarini la campagna di lancio di Sustenium Plus Gommose.

Si chiude con una convincente vittoria per 75–54 contro Volpi Rosse Menarini Firenze-Basket in carrozzina. Coach Di Giusto manda in campo tutti i giocatori a disposizione e, con una prestazione di squadra, si iscrivono tutti a referto. Deco Amicacci Abruzzo: - facebook.com facebook