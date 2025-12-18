Conad chiude il 2025 in crescita fatturato +4,4% a 21,8 miliardi di euro

Nel 2025, Conad conferma il suo trend positivo, con un incremento del fatturato del 4,4% a 21,8 miliardi di euro. La catena italiana continua a consolidare la sua posizione nel settore della Grande Distribuzione, dimostrando una crescita costante e un forte dinamismo nel mercato nazionale.

MILANO (ITALPRESS) – Conad continua anche nel 2025 il suo percorso di crescita, che ha visto la prima insegna della Grande Distribuzione italiana far crescere il proprio fatturato di circa il 18% negli ultimi 3 anni. Secondo i dati preconsuntivi presentati questa mattina, Conad chiuderà il 2025 con un fatturato di 21,826 miliardi di euro, in aumento del 4,43% sull’anno precedente, crescendo a un tasso superiore a quello del mercato. Positivo anche il saldo del patrimonio netto del Sistema Conad, pari a 3,95 miliardi di euro (+5%). La quota di mercato (GNLC 01072025) è al 14,84% sul totale Italia, con un peso rilevante in tutti i canali di vendita e in tutte le aree geografiche del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

