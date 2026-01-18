Milano Cortina la fiaccola olimpica al Museo della Croce Rossa | Un messaggio di speranza per chi soffre

La fiaccola olimpica, simbolo di unità e speranza, oggi si trova al Museo della Croce Rossa di Milano, attraversando Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Questo percorso rappresenta un messaggio di solidarietà per chi affronta difficoltà, legando i valori olimpici a quelli di assistenza e speranza. Un gesto che sottolinea l’importanza di condividere momenti di resistenza e rinascita, anche in tempi complessi.

Castiglione delle Stiviere (Mantova) – I l Sacro Fuoco Olimpico, oggi, in Lombardia, nel Veneto e in Trentino Alto Adige attraversa la storia. Dopo aver lasciato la provincia di Brescia, transitando per Desenzano del Garda, il viaggio della Fiamma Olimpica ha toccato oggi Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Al centro della tappa, un luogo simbolo di umanità e pace: il Museo Internazionale della Croce Rossa. Un luogo simbolo. Un corteo di tedofori, scortato e seguito da un lungo e partecipato corteo di mezzi, volontari e di pubblico e appassionati, ha portato il simbolo dei Giochi proprio lì, dove la storia è stata scritta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

