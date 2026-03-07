Meloni | Pronti ad accise mobili se sale prezzo benzina

Il governo sta monitorando attentamente l’andamento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, con task force dedicate per controllare la situazione. Il ministro ha annunciato che sono pronti a intervenire con accise mobili nel caso in cui il prezzo della benzina dovesse salire significativamente. L’obiettivo è ridurre l’impatto sui cittadini e sulla nazione.

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Siamo al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini, per la nostra nazione, con task force attivate per monitorare l'andamento dei prezzi dell'energia, della benzina, dei generi alimentari e per combattere la speculazione. In particolare sulla benzina stiamo valutando anche di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile. Il meccanismo la cui attivazione viene anche chiesta da parte di alcuni partiti dell'opposizione consente di utilizzare la parte di maggiore IVA che arriva dall'aumento dei prezzi per ridurre le accise.