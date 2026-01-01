Diesel e benzina da oggi le nuove accise | prezzo gasolio aumenta

A partire dal 1 gennaio 2026, le accise sulla benzina e sul diesel sono state riviste, determinando un aumento dei prezzi alla pompa. Questa modifica influisce direttamente sui costi di carburante per i consumatori e può avere ripercussioni sui bilanci delle famiglie e delle imprese. È importante essere informati sulle nuove tariffe e sulle eventuali conseguenze di queste variazioni per pianificare al meglio gli acquisti di carburante.

(Adnkronos) – Cambiano i prezzi di benzina e diesel da oggi, 1 gennaio 2026, con novità per gli italiani al distributore. Con l'inizio del nuovo anno scatta il riallineamento delle accise, con un aumento della tassazione pari a 4,05 centesimi di euro al litro per il diesel che porterà nelle casse statali un incremento delle .

Diesel e benzina: da oggi scattano le nuove accise, come cambiano i prezzi - La verde costa un po' di meno, ma per fare gasolio si spende di più: è il risultato di una norma inserita nella manovra che parifica le accise dal 1° gennaio 2026 ... today.it

Dal diesel alle sigarette il 2026 si aprirà con una serie di aumenti, ecco cosa costerà di più - Da gennaio l'allineamento delle accise farà salire il gasolio di oltre 4 centesimi al litro, portando per la prima volta il suo prezzo oltre quello della benzina verde. wired.it

Gasolio, dal 1 gennaio aumentano le accise: un pieno di 50 litri costerà circa 2,47 euro in più

- Da domani scattano le nuove accise - E il diesel rischia di costare più della benzina. #carburanti #economia #soldi - facebook.com facebook

La Commissione Ue ci ripensa: salta divieto a motori diesel e benzina dal 2035 x.com

