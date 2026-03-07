Meloni | Non siamo in guerra ma proteggeremo il benessere degli italiani

La Premier Meloni ha diffuso un videomessaggio in cui afferma che l’Italia non è in guerra, ma garantisce la tutela del benessere dei cittadini. Ha descritto una strategia articolata per affrontare le turbolenze internazionali che interessano l’Europa e il Paese, senza entrare nel dettaglio delle misure adottate. Il suo intervento si concentra sulla volontà di proteggere gli interessi nazionali in un contesto di crisi globale.

Il videomessaggio della Premier Giorgia Meloni delinea una strategia complessa e articolata per affrontare le turbolenze internazionali che stanno scuotendo l’assetto geopolitico ed economico dell’Europa e dell’Italia. In un momento di estrema delicatezza, il Governo si presenta come uno scudo attivo per la tutela del potere d’acquisto delle famiglie e per la salvaguardia della sicurezza nazionale. La narrazione istituzionale non si limita alla semplice gestione dell’emergenza, ma punta a rassicurare i cittadini attraverso la descrizione di misure concrete e di un posizionamento diplomatico che mira alla stabilità senza rinunciare alla fermezza dei confini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

