Meloni | Aiuti al Golfo per difendersi ma non siamo in guerra e non vogliamo entrarci

Il governo italiano ha annunciato l’intenzione di inviare aiuti ai paesi del Golfo, concentrandosi su supporto in ambito di difesa e protezione aerea. La premier ha precisato che l’Italia non si trova in stato di guerra e non ha intenzione di coinvolgersi in conflitti militari. La decisione riguarderà esclusivamente assistenza militare per rafforzare le capacità di difesa della regione.

"L'Italia intende inviare aiuti ai paesi del Golfo, parliamo di difesa e soprattutto di difesa aerea. Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando a 'Rtl 102.5' della situazione in Medio Oriente. La premier si dice preoccupata dal conflitto "in particolare - spiega - per la reazione scomposta dell'Iran, che sta sostanzialmente bombardando tutti i paesi vicini compresi quelli che si erano spesi per un accordo sul nucleare iraniano". Questo, aggiunge "comporta un rischio di escalation che può avere conseguenze imprevedibili. E sono ovviamente preoccupata per le ripercussioni sull'Italia". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

