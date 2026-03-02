Nella giornata di oggi si sono verificati nuovi raid sull'Iran, con esplosioni a Dubai e Doha. Una base militare a Cipro è stata colpita, portando al rinvio di un vertice Ue. Il presidente americano ha annunciato che le operazioni potrebbero durare almeno un mese. Parigi ha dichiarato di essere pronta a intervenire a difesa dei paesi del Golfo, mentre Trump ha affermato che tutti i candidati per il controllo dell’Iran sono stati eliminati.

È prevista alle 8 ora di Washington, le 14 in Italia, una conferenza stampa del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth e del capo degli Stati maggiori riuniti, il generale Dan Caine. Lo riferiscono i media statunitensi, sottolineando che si tratta del primo incontro con la stampa da quando sono iniziati gli attacchi americani e israeliani contro l'Iran due giorni fa. Israele inizierà a riaprire il suo spazio aereo più tardi oggi in modo «controllato, monitorato e coordinato». Lo ha affermato il Comando del Fronte Interno dell'esercito israeliano, come riporta Iran International. Il traffico aereo riprenderà in base alla valutazione della situazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo»

La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah. Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» «Non siamo stati informati prima dagli Stati Uniti ne abbiamo partecipato alle operazioni.

La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah: 31 morti. La Mezzaluna Rossa: 'Finora 555 morti'Una persona è morta e altre due sono rimaste «gravemente ferite» dopo che i detriti di un missile iraniano intercettato hanno provocato un incendio...

Una raccolta di contenuti su Paesi del Golfo.

Temi più discussi: Iran, la guerra si allarga; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Tre scenari per capire cosa succede ora; Gli obiettivi troppo alti e la prudenza dell'Europa sul conflitto che si allarga.

Guerra Israele-Iran, attacchi nel Golfo e raid in LibanoEsplosioni tra Israele e Paesi del Golfo, nuovo lancio di missili dall’Iran, Hezbollah apre il fronte libanese e un presunto drone colpisce la base RAF di Akrotiri. Le IDF rispondono con raid su Beiru ... panorama.it

Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoL’Iran ha risposto ai bombardamenti statunitensi e israeliani prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein Leggi ... internazionale.it

Radio1 Rai. . A causa dell'attacco all'#Iran, sono migliaia i voli internazionali cancellati tra Europa e Asia, le rotte maggiormente esposte. E sono oltre 58mila gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo. Tra loro, anche studenti minorenni. Il servizio di Arianna Di Gio facebook

Sono migliaia gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo dopo la chiusura degli spazi aerei. A Dubai anche 200 studenti x.com