La guerra si allarga | ancora raid sull' Iran esplosioni a Dubai e Doha Colpita base a Cipro | rinviato vertice Ue Trump | Operazioni per almeno 1 mese  Parigi |  Pronti a difendere i Paesi del Golfo 

Nella giornata di oggi si sono verificati nuovi raid sull'Iran, con esplosioni a Dubai e Doha. Una base militare a Cipro è stata colpita, portando al rinvio di un vertice Ue. Il presidente americano ha annunciato che le operazioni potrebbero durare almeno un mese. Parigi ha dichiarato di essere pronta a intervenire a difesa dei paesi del Golfo, mentre Trump ha affermato che tutti i candidati per il controllo dell’Iran sono stati eliminati.

È prevista alle 8 ora di Washington, le 14 in Italia, una conferenza stampa del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth e del capo degli Stati maggiori riuniti, il generale Dan Caine. Lo riferiscono i media statunitensi, sottolineando che si tratta del primo incontro con la stampa da quando sono iniziati gli attacchi americani e israeliani contro l'Iran due giorni fa. Israele inizierà a riaprire il suo spazio aereo più tardi oggi in modo «controllato, monitorato e coordinato». Lo ha affermato il Comando del Fronte Interno dell'esercito israeliano, come riporta Iran International. Il traffico aereo riprenderà in base alla valutazione della situazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

«Non siamo stati informati prima dagli Stati Uniti ne abbiamo partecipato alle operazioni.

Una persona è morta e altre due sono rimaste «gravemente ferite» dopo che i detriti di un missile iraniano intercettato hanno provocato un incendio...

