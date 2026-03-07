Meloni apre alle accise mobili | Combattiamo speculazione

Il governo ha annunciato l'apertura alle accise mobili come misura per contrastare le speculazioni sui prezzi di energia, carburanti e generi alimentari. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per i rincari e mira a intervenire direttamente sui costi, con l’obiettivo di limitare le oscillazioni di mercato. La proposta è stata presentata durante un discorso pubblico dal leader di turno.

Una guerra nella guerra, quella contro le speculazioni e i rincari di energia, carburanti e generi alimentari, che il governo intende affrontare. E lo fa - assicura Giorgia Meloni in un video messaggio diffuso in serata - impegnandosi "per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione". In campo la premier schiera e attiva "task force per monitorare l'andamento dei prezzi.

Meloni: Pronti ad accise mobili se sale prezzo benzina. "Siamo al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini, per la nostra..."

Crisi Iran, Meloni: Allo studio attivazione strumento accise mobili per prezzo carburante. "Siamo anche al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra..."

Meloni apre alle accise mobili, 'combattiamo la speculazione'. Una guerra nella guerra, quella contro le speculazioni e i rincari di energia, carburanti e generi alimentari, che il governo intende affrontare.

Prezzi della benzina fuori controllo, interviene il Governo: «Attiveremo le accise mobili». Giorgia Meloni: «Con questo strumento lo Stato rinuncia al maggiore gettito Iva riducendo i costi». La premier ribadisce: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Schlein: "Meloni attivi le accise mobili e tagli i prezzi della benzina". Giorgetti apre all'idea

