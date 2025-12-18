Ma basta Milan-Napoli caos totale al fischio finale

Una notte di calcio che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformata in un turbinio di tensione e nervosismo. Milan e Napoli, protagonisti di una sfida intensa, hanno lasciato spazio a scene di caos e scontri verbali al fischio finale. Un episodio che resterà impresso tra polemiche e emozioni forti, segnando una serata da ricordare per motivi ben lontani dall’agonismo sportivo.

Una notte di Supercoppa che doveva essere solo festa di calcio si è trasformata, minuto dopo minuto, in un concentrato di nervi tesi, sguardi di fuoco e parole pesanti. E il vero spettacolo, a sorpresa, non è stato solo in campo, ma soprattutto a bordocampo, proprio sotto gli occhi delle telecamere. Alla fine della semifinale tra Milan e Napoli, più che il tabellino, a tenere banco sono state le immagini dell’ultima parte di gara: panchine in ebollizione, giocatori che non se le mandano a dire e quell’assenza, pesantissima, che tutti hanno notato. Un dettaglio che racconta meglio di ogni commento il clima incandescente vissuto a Riad. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: L'Italrugby batte l'Australia: delirio totale al fischio finale

Leggi anche: Inter-Milan, tra rivalità e amicizie: storie di un derby che finisce al fischio finale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caos Fiorentina: chi salverà la Viola? Chivu comanda; Milan - Sassuolo 2 - 2, caos finale tra Var e gol annullati. Cos'è successo; Calvizzano, chiude via Garibaldi: caos e viabilità in tilt; Lo Monaco sulla lotta scudetto: Napoli favorito, ma il Milan è sempre lì.

Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: “Ma basta!”. Niente stretta di mano tra Conte e Allegri - Scintille tra le panchine di Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana: dopo il fischio finale niente stretta di mano tra Conte e Allegri ... fanpage.it