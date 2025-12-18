Il fischio finale di Milan-Napoli ha scatenato un vero e proprio caos, tra urla e proteste. La vittoria azzurra, con un secco 2-0, ha aperto le porte della finale, ma ha anche acceso gli animi sul campo. Tensione alle stelle tra le panchine, un episodio che resterà nella memoria di un match ricco di emozioni e polemiche.

© Thesocialpost.it - “Ma basta!”. Milan-Napoli, caos totale al fischio finale: succede di tutto

La vittoria del Napoli sul Milan per 2-0 nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 non ha regalato solo il pass per la finale agli uomini di Antonio Conte, ma anche un finale carico di tensione tra le panchine. Al termine del match, infatti, non c’è stata alcuna stretta di mano tra Conte e Massimiliano Allegri, segnale evidente del clima acceso che ha accompagnato l’ultima parte della gara. La partita, disputata a Riad, è stata a lungo controllata dal Napoli, che ha colpito con il gol di David Neres nel primo tempo e ha chiuso i conti nella ripresa grazie al raddoppio di Hojlund, migliore in campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

