Biblioteca Manuzio 35mila euro dalla Regione Lazio per l' innovazione

La Biblioteca Manuzio di Latina riceve un finanziamento di 35.000 euro dalla Regione Lazio, destinato al rafforzamento delle sue attività. Questa iniziativa mira a valorizzare le risorse culturali e migliorare i servizi offerti alla comunità, contribuendo allo sviluppo culturale e all’accesso all’informazione. Il sostegno regionale rappresenta un passo importante per promuovere l’innovazione e la crescita della biblioteca comunale centrale.

