Biblioteca Manuzio 35mila euro dalla Regione Lazio per l' innovazione
La Biblioteca Manuzio di Latina riceve un finanziamento di 35.000 euro dalla Regione Lazio, destinato al rafforzamento delle sue attività. Questa iniziativa mira a valorizzare le risorse culturali e migliorare i servizi offerti alla comunità, contribuendo allo sviluppo culturale e all’accesso all’informazione. Il sostegno regionale rappresenta un passo importante per promuovere l’innovazione e la crescita della biblioteca comunale centrale.
Un finanziamento di 35mila euro totali dalla Regione Lazio per il potenziamento delle attività della biblioteca comunale centrale di Latina “Aldo Manuzio”. Sono i fondi ottenuti dall’amministrazione comunale di piazza del Popolo in base al progetto “Manuzio 2026, una biblioteca che unisce. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Latina, dalla Regione 35mila euro per “ la biblioteca.
Biblioteca comunale, la Regione Lazio finanzia “Manuzio 2026” - LATINA – La Regione Lazio finanzia il progetto presentato dal Comune di Latina per la biblioteca dal titolo “Manuzio 2026, una biblioteca che unisce: cultura, inclusione e comunità”. radioluna.it
