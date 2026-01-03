Medico gettonista furbetto condannato a restituire 28mila euro

Un medico gettonista, già licenziato, è stato condannato a restituire 28.000 euro. Operava negli ospedali di Senigallia, Osimo e S. Benedetto per conto di società private, usufruendo di ingiustificati compensi. La vicenda evidenzia problematiche legate all’abuso di incarichi e all’utilizzo improprio di risorse pubbliche nel settore sanitario.

