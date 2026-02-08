Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia seconda dietro alla Norvegia ma prima per numero di podi!

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate ufficialmente. Dopo pochi giorni, l’Italia si trova al secondo posto nel medagliere, subito dietro alla Norvegia, ma è prima in termini di numero di podi conquistati. La cerimonia di apertura si è svolta venerdì 6, anche se le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La competizione prosegue fino a domenica 22 febbraio, con tanti atleti italiani che sperano di salire sul podio.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

#Milano-Cortina 2026 || Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono cominciate da pochi giorni e l'Italia si piazza già al secondo posto nel medagliere.

Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia seconda con un oro, due argenti e quattro bronzi!

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 3

L’azzurra conquista il terzo posto nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, aggiungendo una preziosa medaglia al medagliere italiano facebook

Milano-Cortina, il medagliere dopo la prima giornata #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com