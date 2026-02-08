Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ormai in pieno svolgimento. Dopo quasi due settimane di gare, l’Italia si posiziona al terzo posto nel medagliere, alle spalle di Norvegia e Stati Uniti. Nonostante questa posizione, gli atleti italiani possono comunque vantare di essere i primi per numero di podi conquistati. La competizione continua e ancora molte medaglie sono in palio, mentre gli atleti si sfidano con determinazione sulle piste e nelle discipline invernali. La festa olimpica, iniziata ufficialmente con la cer

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia terza dietro Norvegia ed USA, ma prima per numero di podi!

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate ufficialmente.

Oggi l’Italia conquista due medaglie di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

