Euro digitale come funziona lo strumento di pagamento pubblico che può affrancarci dai circuiti stranieri

La Banca Centrale Europea ha lanciato l’euro digitale, un nuovo strumento di pagamento pubblico che potrebbe eliminare la dipendenza dai circuiti stranieri. Questa moneta elettronica, garantita direttamente dall’Eurotower, si aggiunge alle banconote e alle monete tradizionali, offrendo un’alternativa più sicura e immediata. In Italia, si sta già discutendo di come integrare questa novità nei pagamenti quotidiani e nelle transazioni pubbliche.

È la versione elettronica della moneta emessa dalla Banca Centrale Europea: una forma di contante digitale, garantita direttamente dall'Eurotower, che affiancherebbe banconote, monete e circuiti di pagamento private. L' euro digitale, che se tutto va bene potrebbe essere sperimentato dal 2027 per arrivare alla prima emissione ufficiale nel 2029, punta ad offrire a cittadini, imprese e istituzioni un modo sicuro, pubblico e diretto di effettuare pagamenti nel futuro digitale. Oggi, quando paghiamo con una carta di credito o con un'app, il valore che trasferiamo arriva da un deposito presso una banca o un intermediario privato.