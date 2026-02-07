Controlli della polizia in città fermate 150 persone e 30 auto in una mattinata

La polizia di Novara ha effettuato controlli intensi nella mattinata di ieri. Sono state fermate 150 persone e 30 auto, con un bilancio di una denuncia e una espulsione. L’operazione ha coinvolto il Reparto prevenzione crimine di Torino e la municipale, che hanno controllato strade e posti di blocco in tutta la città. Nessuno è rimasto senza verifiche e sono stati presi provvedimenti nei confronti di chi non rispettava le regole.

In via Solferino, gli agenti hanno fermato un 28enne straniero intento a bivaccare. L'uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato espulso

